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لجنة تقييم الجامعات تختتم زيارتها لجامعة سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 7:30 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 7:30 م

اختتمت لجنة تقييم أفضل جامعة على مستوى الجمهورية، الأحد، زيارتها لجامعة سوهاج، والتي ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية، ووزارة التعليم العالي.

صرح بذلك د. أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مسابقة «أفضل جامعة مصرية» تشجيعًا للجامعات في خلق مناخ تعليمي صحي لطلّابها يؤثر في نوعية الخريجين، الذين يعدون الأساس في النهوض بمستقبل الوطن.

رافق لجنة التقييم أثناء جولتهم التفقدية التي شملت عدد من مباني الجامعة والمدن الجامعية، رئيس الجامعة، والأمين العام، وعدد من عمداء الكليات.


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