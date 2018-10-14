رئيس الجزيرة المطروحي للشروق: اتحاد الكرة لم يبلغنا بملعب مباراة المصري

أكد حمدي الجميعي رئيس مجلس إدارة نادي الجزية بمطروح أن اتحاد الكرة لم يبلغه حتى الآن بملعب مباراة المصري المقرر لها السادسة مساء بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات دور الـ32 بكأس مصر، وبالتالي فإن فريقه لن يلعب المباراة يوم الثلاثاء طبقا للوائح التي تنص على ضرورة إبلاغ الفريق بملعب المباراة قبلها بـ48 ساعة على أقصى تقدير.

وقال الجميعي في تصريح لـ"الشروق" أنه تواصل مع مسئولي اتحاد الكرة ومع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الرئيسية دون رد، وتجاهلوا جميعا الرد على اتصالاته لمعرفة مكان إقامة المباراة حتى يتمكن من حجز فندق الإقامة.

وأبدى الجميعي استيائه من عد تحديد مكان المباراة حتى الآن، وأضاف: "تواصلت مع سمير حلبية رئيس نادي المصري، وأبلغني أيضا أنه لا يعرف حتى الآن أين ستقام المباراة".

وشدد الجميعي على أنه لن يلعب يوم الثلاثاء لأن فريقه حصل على أجازة الآن استعدادا لمباراة غزل المحلة الخميس المقبل في المحلة ضمن مباريات دوري القسم الثاني، وبالتالي فإن اتحاد الكرة يتحمل نتيجة هذا الارتباك.

واختتم الجميعي تصريحه بالتأكيد على أن اتحاد الكرة عليه أن يسند تنظيم المباراة لنادي الجزيرة المطروحي وبالتالي سيتم تحديد ملعب المباراة من ناحيتنا، قائلا: "يستحيل أن نلعب بعد غد الثلاثاء".