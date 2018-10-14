الزمالك يصرف للاعبيه مكافآت الفوز على سمنود

يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مكافآت التأهل لدور الـ16 لكأس مصر، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام.

وكان مجلس إدارة النادي الأبيض صرف كافة المكافآت الخاصة بالفريق من قبل سواء فيما يخص مباريات الدوري أو مكافأة الفوز ببطولة السوبر المصري السعودي بعد التغلب على الهلال السعودي.

يذكر أن الزمالك تأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر بالفوز على منية سمنود بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما في دور الـ32.

وكان السويسري جروس المدير الفني للزمالك قد طلب من الجهاز الإداري، الاتفاق على مباراة ودية يخوضها الفريق خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب بر ج العرب في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.