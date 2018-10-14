انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية في لوكسمبورج

انتهت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في لوكسمبورج اليوم الأحد.

أغلقت مراكز الاقتراع في ثاني أصغر دولة بالاتحاد الأوروبي أبوابها الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم نحو 257 ألف ناخب.

وقد جرى التصويت لانتخاب أعضاء البرلمان المؤلف من 60 عضوا.

وكانت آخر استطلاعات للرأي أشارت إلى أن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء كزافييه بيتيل، والمؤلف من ثلاثة أحزاب، معرض للخطر، حيث أشارت الاستطلاعات إلى أن الحزب الديمقراطي بزعامة بيتيل، وحزب العمال الاشتراكي وحزب الخضر لن يتمكنوا من الحصول على عدد كاف من المقاعد لتشكيل حكومة جديدة.