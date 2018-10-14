حزب ميركل يدعو إلى التركيز على انتخابات هيسن بعد هزيمة شقيقه في بافاريا

دعت انجريت كرامب-كارنباور، أمينة عام حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى التركيز على انتخابات ولاية هيسن وذلك في أعقاب هزيمة الحزب المسيحي الاجتماعي في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد في ولاية بافاريا.

ويشكل حزب ميركل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي، ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي.

كانت التوقعات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، للنتيجة النهائية للانتخابات أظهرت أن الحزب المسيحي سيحصل على نسبة تتراوح بين 3ر35% إلى 4ر35% ليفقد بذلك الأغلبية المطلقة ويسجل أسوأ نتيجة له منذ عام 1950.

وقالت كرامب-كرانباور ،مساء اليوم في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ،إن الحزب عازم على وضع طاقته كلها في دعم فرع الحزب في ولاية هيسن خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعربت كرامب-كارنباور عن اعتقادها بأن خلافات الأشهر الماضية كانت غير ملائمة، وقالت إن هناك متسعا لتحقيق تحسينات في مواضيع مثل قضية الديزل.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في هيسن في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.