«الضرائب العقارية»: حصّلنا مليار و600 ألف جنيه من إجمالي المستهدف حتى الآن

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تحصيل المصلحة نحو مليار و600 ألف جنيه من ضرائب العقارات حتى الآن، موضحة أن الهيئة تستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه طبقًا للموازنة العامة للدولة.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه لن يتم مد مهلة سداد الضريبة العقارية مرة أخرى، وأن غدًا هو آخر موعد لسدادها بدون غرامات، معقبة: «الهيئة قامت بالتسهيل على المواطنين ومدت فترة التحصيل مرتين ولن نجدد مرة أخرى».

وأوضحت أن جميع المكاتب تعمل غدًا في كافة المحافظات حتى الساعة 9 مساء، مشيرة إلى مرورها على مكاتب التحصيل للتأكد من سير العمل بشكل منتظم.

ويُذكر أن المهلة الأخيرة لسداد الضريبة العقارية دون غرامات تنتهي غدًا الاثنين، لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، واستمرت المهلة علي مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي و تم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام.