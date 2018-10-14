مسؤول حكومي يمني: تضرر البنية التحتية لمحافظة المهرة جراء عاصفة لبان المدارية

أفاد راجح باكريت، محافظ محافظة المهرة اليمنية، اليوم الأحد، بأن أضرارا بالغة لحقت بالبنية التحتية للمحافظة جراء عاصفة لبان المدارية.

وقال باكريت ،في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "الأمطار الغزيرة والسيول الفيضانية الناتجة عن الحالة المدارية لبان، تتسبب في قطع الطرقات بين المديريات الساحلية للمحافظة وتهدم الجسور الأرضية للأسفلت الرابط بينها وأعاقت حركة المرور للمواطنين وللمسافرين".

وأشار إلى أن 90 % من الشبكة الداخلية لكهرباء مديرية الغيضة خرجت عن الخدمة، في حين لحقت أضرار جسيمة أخرى بشبكة كهرباء مديريتي حصوين وحوف.

وأوضح أن عمليات إجلاء من المنازل وإيواء للمواطنين تتم في عاصمة المحافظة مديرية الغيضة، بسبب سقوط بعض المنازل على ساكنيها،" ونتج عن ذلك إصابات طفيفة".

وذكر باكريت أن الأمطار لا تزال تهطل بغزارة على المديريات الساحلية للمحافظة.

وحذر باكريت جميع المواطنين في مديرية الغيضة وضواحيها عدم المجازفة بعبور وادي الجزع الذي يشهد تدفق سيول مترادفة غير مشهودة، وعدم التنقل بين المديريات والمجازفة بعبور الأودية، أثناء جريان السيول في المديريات المتأثرة بالحالة، وأخذ التحذيرات على محمل الجد والالتزام بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت الأرصاد الجوية اليمنية قد حذرت قبل أيام من اقتراب عاصفة لبان من بحر العرب إلى السواحل الشرقية لليمن.