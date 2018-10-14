الإعصار «ليزلي» يصل إلى البرتغال رغم تراجعه إلى «عاصفة استوائية»

وصل الإعصار «ليزلي» إلى ساحل البرتغال، إلى الشمال قليلا من العاصمة لشبونة، في وقت متأخر مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، رغم ضعف قوته وتراجعه إلى عاصفة استوائية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا، إن سرعة الرياح التي تم تسجيلها بلغت 120 كيلومترا/ساعة، وإن التقارير الإعلامية البرتغالية أفادت بأن هناك مئات الآلاف من السكان الذين يعانون من انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

وذكرت صحيفة «بوبليكو» أن عديد من الأشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة، بينما وقعت أسوأ أضرار تعرضت لها الممتلكات، حول بلدتي كويمبرا وليريا شمال العاصمة البرتغالية.

من ناحية أخرى، ألغى مطار لشبونة عشرات الرحلات الجوية، كإجراء احترازي.

وكان «ليزلي»، الذي بدأ فوق المحيط الأطلسي في 22 سبتمبر الماضي، متوجها شمالا صوب إسبانيا، مع توقع حدوث زوابع قوية في إكستريمادورا وكاستيا وليون، بحسب ما أورده التلفزيون الإسباني.