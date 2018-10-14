مقتل 17 جنديا أفغانيا في هجوم شنه مسلحون من طالبان غربي البلاد

صرح مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، بأن ما لا يقل عن 17 جنديا لقوا حتفهم جراء هجوم شنه مسلحون من طالبان على نقطة أمنية صغيرة بإقليم فراه غربي البلاد.

وقال شاه محمود نعيمي عضو مجلس الإقليم، إن الهجوم على النقطة الواقعة بمنطقة بوشت رود أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 أفراد، فضلا عن قيام المسلحين باختطاف 12 آخرين.

ووصف «نعيمي»، الوضع بأنه «مأساوي جدا»، مضيفا أن 5 من الجنود تمكنوا من النجاة بأنفسهم بعدما تظاهروا بأنهم من القتلى.

وقال خير محمد نوروزي العضو بمجلس الإقليم، إن الاشتباكات بدأت في 1 تقريبا من صباح اليوم، واستمرت حتى 5 صباحا.

وكثف مسلحو طالبان من هجماتهم على قوات الأمن والمنشآت الحكومية الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يضع المزيد من الضغوط على القوات الأفغانية في أنحاء البلاد.

وكان ما لا يقل عن 13 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم الاثنين الماضي في هجوم شنه مسلحون من طالبان بإقليم جوزجان شمالي البلاد.