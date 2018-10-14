السيطرة على حريق بـ3 حظائر ماشية بالفيوم دون وقوع إصابات

تمكنت الحماية المدينة بالفيوم من السيطرة على حريق بـ 3 حظائر مواشي بمنشأة الجزائر بدائرة مركز الفيوم، وأسفر نفوق 3 رؤوس ماشية، كما لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مدير الحماية المدينة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد 3 حظائر مواشي، مما انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب بحظيرة مواشي مسقوفة بالبوص والجريد مساحتها 350 متراً، ملك "عزيزة.ا.ع"، ربة منزل، حيث امتد الحريق لعدد 2 حظيرة أخري مجاورة، ونتج عنه احتراق سقف الثلاثة حظائر ودراجة بخارية، ونفوق عدد 3 رأس ماشية، واحتراق عدد 5 أردب قمح بالحظيرة الثالثة.

وبسؤال مالكي الحظائر أيدوا مضمون ما جاء بالفحص، ورجخوا نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالحظيرة الأولي، ولم يتهموا أحداً بالتسبب فى نشوب الحريق، وتم تحرير محضر رقم 6650 لسنة 2018 إدارى مركز الفيوم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.