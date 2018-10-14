قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة لم تبدأ بعد في تطبيق قانون تنظيم بيع وتداول الطيور والدواجن الحية.



وأوضح متحدث «الزراعة»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، «ما حدث هو مجرد إعلان عن نية الوزارة لتفعيل القانون وذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على تجار الدواجن».



وأضاف أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت قريب لاطلاع المواطنين على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا إطار تفعيل القانون.



وأكد أن الحكومة لن تطبق أي قانون يضار منه أي مواطن، متابعًا: «هذه المنظومة عند تطبيقها ستخلق فرص عمل أخرى، وسيكون هناك قروضًا ميسرة لتحويل نشاط محال الدواجن من الذبح الحي إلى المجمدة أو المبردة».



وأعلنت وزارة الزراعة، عن عزمها تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، الذي كان مفعلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور، كما أصدرت قرارًا بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة.



