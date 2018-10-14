قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه مع بدء العملية الشاملة «سيناء 2018»، تلقت القوات المسلحة توجيهات من القيادة السياسية بالارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لأهالي سيناء.



وأضاف المتحدث العسكري، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء السبت، أن القوات المسلحة تتعاون مع كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستكمال أعمال التنمية والتطوير على أرض سيناء، وإنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية بمختلف المجالات.



وتابع أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كُلفت بتنفيذ 310 مشروعات بتكلفة تصل إلى 195 مليار جنيه، تم الانتهاء حتى الآن من 145 مشروعًا وجاري إنجاز الـ165 المتبقية، مشيرًا إلى تنفيذ 9 طرق بإجمالي أطوال 460 كيلو متر.



وذكر أنه جاري إنشاء وتطوير 15 طريقًا بأطوال 1462 كيلو متر، ليصبح الإجمالي 1922 كيلو متر من الطرق في شبه جزيرة سيناء، مضيفًا أن الهيئة الهندسية مُكلفة أيضًا بإنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوي، تم الانتهاء حتى الآن من 1200 وحدة في مدينة المساعيد، و6972 وحدة في جنوب سيناء، إضافة إلى 12266 وحدة سكنية في الإسماعيلية الجديدة.



وأشار إلى تكليف القوات المسلحة بإنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 90 مستشفيات ووحدة صحية ومخزن أدوية، وجاري رفع كفاءة 6 مستشفيات أخرى.