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القوات العراقية تدمر 6 أنفاق للإرهابيين خلال عملية تفتيش بنينوى

بغداد أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 3:22 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 3:22 م

دمرت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، 6 أنفاق للإرهابيين خلال عملية تفتيش سلسلة جبال بادوش وجبال عطشانة بمحافظة نينوى.
وذكر مركز الإعلام الأمني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وخلال عملية تفتيش سلسلة جبال بادوش وجبال عطشانة ، عثرت على عبوة ناسفة وقذيفتي هاون عيار 120 ملم خلال تفتيش منطقتي الخان ودبونة.
وأوضح المركز أن مفارز المعالجة في القيادة عثرت على 38 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة شنف الحاوي قرب نهر الفرات، وتم تفجيرها موقعيا، مشيرا إلى أنه تم العثور على 8 عبوات ناسفة أخرى خلال تطهير قريتي طوله وصجعة، وجرى تفكيكها وتفجيرها


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