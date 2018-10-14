افتتاح 8 مشروعات خدمية بتكلفة 17 مليون جنيه في الوادي الجديد

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افتتح وزير التنمية اللواء محمود شعراوي، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن فعاليات زيارته.

حيث افتتح الوزير مبنى الوحدة المحلية بقرية الثورة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ومشروع المزرعة السمكية بقرية المنيرة بتكلفة 1.8 مليون جنبه، ومشروع المرسى السياحي بقرية بولاق بالجهود الذاتية، والموقف الإقليمي للمحافظات بتكلفة 4 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مبنى تراخيص المرور بالخارجة وتطوير وإحلال السور الخاص بالمبنى بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه، ومشروع الممشى السياحي بالخارجة.

وتفقد الوزير محطة تنقية مياه الشرب بحي المجاهدين بتكلفة 5 ملايين جنيه، وأعمال الاستراحة الممتازة بحي الأمل وحمام السباحة بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه، ومصنع تدوير المخلفات وأعمال مدرسة الخارجة الثانوية.

كما تفقد الوزير مزرعة مؤسسة «مصر الخير»، وتابع عنابر التربية وخطوط الإنتاج، حيث تضم المزرعة 6 آلاف رأس بقري وتوفر فرص عمل لحوالي 250 شابا وفتاة.

وأشاد «شعراوي» بالجهود المبذولة داخل المزرعة، موكداً على ضرورة التوسع في المشروعات الإنتاجية التي تنفذ مع المؤسسات الخيرية الكبرى التي توفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن المشروعات الإنتاجية تلقى كامل الدعم من الحكومة.