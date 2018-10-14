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يبدأ خلال أيام وحتى 15 نوفمبر تصوير الفيلم الأوزبكي "البارون 2 :العوده من الجحيم".

كانت الشركة المصرية "اكشن استوديوز "قد تعاقدت مع الشركة الأوزبكية المنتجة للفيلم "فوكس ميوزك سينما "على التصوير الفني للفيلم في إستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وكذلك في الأماكن التاريخية والأثرية في مصر.

في هذا الإطار وقعت أمس الشركة المصرية بروتوكولا للتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة أسامة هيكل لتصوير الفيلم بها.

الفيلم يعتبر أول تعاون في مجال التصوير الفني بين مصر واوزبكستان.

من ناحيته رحب الدكتور مجدي زعبل رئيس جمعية الصداقة المصرية الاوزبكية بهذه الخطوه باعتبارها دعما لأواصر العلاقات الثقافيه المتميزه بين مصر واوزبكستان.