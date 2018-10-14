البنك المركزي الصيني: بكين تريد «حلا بناء» للحرب التجارية مع أمريكا

قال حاكم «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي)، يي جانج، إن بلاده تسعى للتوصل لحل بناءٍ للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، عن «جانج»، قوله خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا اليوم الأحد: «مخاطر الصراع التجاري كبيرة، وتضر بالنمو الدولي».

وأضاف: «التوترات التجارية تمثل مشكلة لما تسفر عنه من توقعات سلبية، كما أنها تُحدِث حالة من الغموض، لذلك يشعر الجميع بالقلق».

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستدامة، حيث من المرجح أن تظهر البيانات تُنشر الأسبوع المقبل معدل نمو يصل إلى 6.6% خلال الربع الثالث، إلا أن حرب الرسوم بين الصين وأمريكا أثرت بصورة سلبية على المستثمرين، وأدت إلى تراجع العملة الصينية بأكثر من 9% أمام الدولار خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأشار حاكم المركزي الصيني -في حلقة نقاشية على هامش الاجتماعات الدولية- إلى أن الخلاف التجاري لن يضر بالصين فقط ولكن أيضا بشركائها التجاريين، مشددا على أهمية الحل البناء لهذه الحرب التجارية التي تمثل «خسارة لجميع الأطراف».

وقال «جانج» إنهم رغم ذلك يستعدون للاسوأ، أي «التعامل مع التوترات التجارية على أنها صراع طويل المدى».

ووفقا لـ«بلومبرج»، أكد «جانج» أن بلاده ستعمل على تعزيز الاصلاحات الاقتصادية، وستجعل اقتصادها أكثر انفتاحا، بالإضافة إلى تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح «جانج»، في تصريحات للجنة المالية لصندوق النقد الدولي، أن الصين لن تستخدم عملتها كأداة للتعامل في الصراع التجارية، مضيفا أن السلطات مستمرة في جعل الأسواق تحدد سعر الصرف.