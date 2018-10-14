مدارس الأقصر تعلن عن جاهزيتها للنظام الجديد بتوصيل شبكات الإنترنت

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أعلن عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من التركيبات الداخلية لشبكات الإنترنت بكافة مدارس المرحلة الثانوية، وأنه جارى الاستلام المبدئي بواسطة اللجنة الفنية المشكلة.

وأكد عمران وصول السيرفرات الداخلية، مشيراً إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لتركيبها فى الموعد المحدد، وإعداد تقرير يومي بذلك .

وأضاف أن هناك لجان متابعة خلال الأيام المقبلة لمتابعة سير العمل بجميع المدارس، وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لضمان توصيل الإنترنت بكافة المدارس وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك.