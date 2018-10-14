إسرائيل تخصص 6 مليار دولار لبناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تخصيص 6.1 مليون دولار لبناء وحدات استيطانية ورياض للأطفال ومناطق عامة في الخليل.

وذكرت الصحيفة أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة سيتم تنفيذه في موقع قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة موضحة أن المشروع يأتي في إطار تطوير المجتمع اليهودي في مدينة الخليل.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، في تغريدة على موقع «تويتر» إنه بصدد إنشاء «حي يهودي جديد في الخليل للمرة الأولى منذ 20 عام بدلا عن المعسكر العسكري» مضيفا أنه «سيتم بناء 31 شقة و2 رياض أطفال وصالات عامة».

وقال الوزير الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، إنه سيطرح أمام الحكومة، اليوم الأحد، خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل معتبرا أن الخطة تمثل خطوة إضافية نحو تأسيس البلد اليهودي في المدينة.

وقبل شهر ونصف صادقت لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية على مشاريع بناء 984 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية.

وتمت المصادقة النهائية على بناء 384 وحدة سكنية وسيتم الشروع بالتنفيذ قريبا وتنتشر في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 196 مستوطنة مرخصة من الحكومة الإسرائيلية، وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية غير مرخصة، وفقا لبيانات الحكومة الفلسطينية.

ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ أبريل 2014.