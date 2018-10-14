إدارة المصري تترقب الموافقة الأمنية لمواجهة الجزيرة مطروح بالكأس

نفى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عدم وصول أى خطابات رسمية للنادي بخصوص لقاء الفريق مع الجزيرة مطروح فى دور الـ٣٢، والمقرر له غدًا الثلاثاء على ستاد المصري ببورسعيد.

وأضاف مجلس الإدارة أنه أجرى عدد من الاتصالات مع مسئولي اتحاد الكرة وبعض القيادات الأمنية للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بإقامة المباريات ببورسعيد لكنها لم تصل لحلول مؤكده بهذا الشأن .. مشير إلى أنه يترقب صدور القرار النهائي لإقامة المباراة أو تأجيلها من عدمه.

فى ذلك الشأن مازال تحديد مكان اقامة المباراة غامضا حتى كتابة هذه السطور سواء داخل بورسعيد او خارجها ومع اقتراب الموعد الذى تم ابلاغه من قبل لجنة المسابقات للفريقين لم تصل لادارة المصري اى معلومات بهذا الشأن اضافه الى نفس الموقف لمسئولى نادى الجزيرة مطروح أيضا .

وعلى صعيد استعدادات فريق المصري فأن الجهاز الفنى واللاعبين رفعوا شعار التركيز تحسبا لاى جديد بخصوص مباراة الكأس امام الجزيرة مطروح من جهة والاستعداد الجدى للقاء الاياب الهام والمرتقب امام فيتا كلوب الكونغولى فى نصف نهائى الكونفيدرالية من جهة اخرى .. وتشهد تدريبات المصري تحت قيادة حسام حسن تركيز شديد من كل اللاعبين سواء المقيدين افريقيآ او محليا حتى تكون الجاهزية للجميع .. ووضح من خلال البرنامج العلاجى والتأهيلى قرب شفاء وجاهزية إسلام عيسى نجم وسط الفريق للدخول فى التدريبات الجماعية استعداد للقاء المصري بالكونفيدرالية .

وأجرى إبراهيم حسن مدير الكرة اتصال مع مسئولي السفارة المصرية فى الكونغو الديمقراطية للوقوف على اخر الترتيبات الخاصة بوصول بعثة المصري الى العاصمة الكونغولية كينشاسا والمقرر وصولها ٢٠ اكتوبر الجارى والتى يترأسها احمد الشملة عضو الادارة ومن المقرر ان يسبق الشملة برفقة وليد بدر بعثة المصري للترتيب على مقر الاقامة وملعب التدريب وتفقد استاد المباراة .