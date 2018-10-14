وزير هندي ينفي اتهامات بسوء السلوك الجنسي ويحذر من اتخاذ إجراء قانوني

نفى وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إم.جي. أكبر اليوم الأحد اتهامات بالتورط في سوء سلوك جنسي، وأكد أنه سيتخذ إجراء قانونيا بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر صاحب الـ67 عاما، كان صحفيا قبل أن يتحول للعمل السياسي. وأصبح أحد أبرز الشخصيات التي تستهدفها حملة "أنا أيضا" (مي تو) التي تكتسب زخما في البلاد.

وعاد أكبر إلى نيودلهي اليوم الأحد بعدما كان في نيجيريا عندما خرجت 12 امرأة عملن معه عندما كان محررا وتحدثن عن وقائع مفصلة عن تورطه في سوء سلوك جنسي.

وقال في بيان إن هذه المزاعم لها دوافع سياسية وتأتي قبل الانتخابات العامة المقررة العام القادم.

ويواجه أكبر اتهامات بتكرار الاعتداءات الجنسية وأنه كان يستغل منصبه للتحرش بمساعداته.

وأكدت مصادر مسؤولة لوسائل إعلام محلية أن أكبر لن يستقيل.