«مليار دولار» لإندونيسيا من أجل إعادة الإعمار

قال البنك الدولي، اليوم الأحد، إنه سوف يقدم قرضا بقيمة مليار دولار لإندونيسيا؛ لمساعدتها في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي ضربتها مؤخرا زلازل وموجات مد عاتية «تسونامي».

وأضاف البنك الدولي أن حزمة القرض قد تشمل تحويلات نقدية لـ150 ألف أسرة من الأسرالفقيرة التي تضررت من الزلازل التي ضربت جزيرتي لومبوك و سولاويسي في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لفترة تصل إلى عام.

وأوضح البنك -في نهاية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا- أن الأموال سوف تكون متاحة لدى تقدم الحكومة الإندونيسية بطلب.

ويشار إلى أن الحصيلة الرسمية لضحايا زلزالي وتسونامي جزيرة سولاويسي بلغت نحو 2100 قتيل.

وكان الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك في 5 أغسطس الماضي قد أودى بحياة أكثر من 560 شخصا.