• تدريس المستوى الرفيع للمدارس الحكومية في الترم الثاني.. و«ليس هناك داع لمزيد من الجدل أو الهاشتاجات»



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن السبب وراء الإغلاق المفاجئ لبوابة المناهج الإلكترونية الموجودة على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت هو اكتشاف مواد علمية قديمة عليها، وخصوصا في مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأضاف الوزير، على إحدى جروبات أولياء الأمور عبر «واتس آب» اليوم الأحد، أنه سيتم استعادة إطلاق البوابة مرة أخرى غدا الاثنين «على أقصى تقدير»، موضحا: «خشينا أن يستغل أحد هذه المواد ويشكك فيها؛ فطلب منا الدكتور أحمد ضاهر مستشار الوزير للتقنيات، يوم الخميس، تعليق البوابة حتى يتم مراجعة كافة المواد المنشورة عليها».

وكانت الوزارة قد أغلقت بوابة المناهج الإلكترونية أمس السبت، والبوابة كانت تقدم للطلاب نسخا إلكترونية من الكتب المدرسية.

وردا على مطالب أولياء الأمور بعودة المستوى الرفيع لطلاب نظام التعليم الجديد، أوضح الوزير أن المدارس التجريبية والخاصة لغات ستدرس الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية، وكذلك سوف نستبدل كتاب اللغة الإنجليزية «Connect» المقرر على المدارس الحكومية في الترم الثاني، بآخر مستوى رفيع اسمه «Connect plus»، وبالتالي ليس هناك داع لمزيد من الجدل أو الهاشتاجات.

وتابع الوزير: «مازلت أتلقى رسائل من البعض تنادي بالمستوى الرفيع، بل تتظاهر وتقتحم كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنثق أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق وإتاحة تعليم أفضل لأولادنا جميعا».