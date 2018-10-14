الرئيس الإيراني: ملتزمون بجانبنا من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن إيران سوف تستمر في الالتزام بجانبها من الاتفاق الدولي لتقييد برنامجها النووي، وذلك على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات على طهران".

وأضاف روحاني خلال مراسم بدء العام الدراسي الجديد في جامعة طهران" الانسحاب مثل هدم جدار، من السهل هدمه ولكن من الصعب بنائه".

وكانت الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، انسحبت في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق الذي جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين القوى الدولية، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، من جهة أخرى.

وأوضح روحاني" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعتقد أننا سوف ننسحب من الاتفاق بعدما انسحب هو، ولكننا تصرفنا بحكمة" مضيفا: "الانسحاب سوف يجعل إيران أكثر عزلة وسوف يؤدي لفرض مزيد من العقوبات".