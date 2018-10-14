الملايين يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة بولاية بافاريا الألمانية

يحق لأكثر من 9.4 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البافارية اليوم الأحد في تصويت قد يقلب النظام السياسي القائم في الولاية الجنوبية كما سيكون له تأثير ضار على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.



وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت قبل أيام أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ، الذي كان يحصل على الأغلبية المطلقة في بافاريا على مدى عقود، سيحصل على ما بين 33 و34 في المئة فقط من الأصوات، بينما سيحل حزب الخضر ثانيا بحصوله على حوالي 18 في المئة.



ويعد الحزب المسيحي الاجتماعي النظير البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ويشغل رئيس حزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر منصب وزير الداخلية في حكومة ميركل.



وبسبب موقف زيهوفر المتشدد حيال الهجرة، كان تحالف الحزبين - المسيحي الاجتماعي والديمقراطي المسيحي - على شفا الانهيار في وقت سابق من العام الجاري، لذا فإن الانتخابات البافارية تفسر جزئيًا على أنها استفتاء على دور زيهوفر المثير للجدل في السياسة الوطنية.



وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تتخوف من وجود تأثيرات للانتخابات في ولاية بافاريا على استقرار حكومتها، قالت ميركل يوم الجمعة الماضية:" بخصوص يوم الأحد، لا يسعني إلا أن أقول إنني بطبيعة الحال أتمنى نتيجة جيدة للحزب البافاري".



وأضافت: "أعرف أننا لا نعيش في أزمنة بالغة السهولة، وبغض النظر عن هذا، فأنا في انتظار النتيجة".



ويأتي تراجع الحزب المسيحي الاجتماعي وسط تصاعد في التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد، والذي من المتوقع أن يستحوذ على ما بين 10 و14 في المئة من الأصوات، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.



وإذا صدقت هذه التنبؤات فسيكون الحزب المسيحي الاجتماعي في حاجة إلى شريك آخر، يساعده على تشكيل ائتلاف حكومي في الولاية الكبرى من حيث المساحة في ألمانيا.



وأكد رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر في هذا السياق أن برنامج الخضر مثلا لن يكون ملائما لإقامة ائتلاف معهم.



وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (من 0600 إلى 1600 بتوقيت جرينتش) وسيتم الاعلان عن النتائج الاولية عبر وسائل الإعلام الألمانية بعد ذلك بفترة وجيزة.