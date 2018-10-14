ضبط 890 قرص «تامول» في سيارة أثناء عبور منفذ النصر ببورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط 890 قرص «تامول» بحوزة شخص، أثناء عبور منفذ النصر الجمركي ببورسعيد.
تلقى اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا بضبط «أحمد.م» وبحوزته 890 قرص «تامول»، ومبلغ مالي، خلال تفتيش سيارة أثناء عبور منفذ النصر الجمركي إلى خارج المدينة.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.
تحرر بالواقعة المحضر رقم 3560 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، وجاري العرض على النيابة العامة.