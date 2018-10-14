رئيس نادي الاتفاق يطالب الاعبين ببذل قصارى جهدهم بالدوري السعودي

حرص خالد الدبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي على حث لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لبذل أقصى جهد لهم في المرحلة المقبلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع الجبل بلاعبي فريق الاتفاق قبل بداية مران اليوم الأحد.

وطلب الدبل من اللاعبين الاستفادة من المباريات الودية في تلافي الأخطاء، وأكد على ضرورة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة على المراكز المتقدمة.

كان الفريق استأنف تدريباته اليوم على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الأوروجوياني ليوناردو راموس، حيث اخضع راموس اللاعبين الذين شاركوا ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الودية أمام الفتح إلى تدريبات استشفائية، بينما أخضع بقية اللاعبين إلى تدريبات بدنية وفنية.