علق النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، على مقترح إغلاق المقاهي ليلًا المقدم للبرلمان، قائلًا إن لجان التشريع في أي دولة تراعي المزاج العام للمجتمع قبل إصدار أي قرار أو قانون، ولا يمكن للدولة إغلاق المقاهي ليلا، على حد قوله.

وقال لقائه في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، أمس السبت، إن الدولة تمر بنسبة بطالة عالية في الوقت الراهن بسبب بعض الظروف الاقتصادية، معقبًا: «مفيش مراكز شباب تقدر تستوعب كل هذا العدد، ولا توجد أنشطة لهؤلاء الشباب».

وأوضح أن المقترح يحتاج لدراسة دقيقة وتدريجية من خلال توفير فرص عمل للشباب، وطرح بدائل لهم عن المقاهي ثم إصدار القرار، متابعًا أن هناك عادات وموروثات شعبية للمجتمع المصري يجب أن يتم مراعاتها.

وتابع: «وجود المقاهي في الشوارع توفر نوع من أنواع الأمان، بسبب تواجد الناس حتى الصباح، لما بتحصل أي جريمة الناس بتشوفها بتمنعها، وكثير من الفنانين زي بيرم التونسي كانت بتكتب شعر بعد الساعة 12 على صوت الطاولة في المقهى».

وتقدم النائب عصام الفقي وعدد من نواب البرلمان، الأسبوع الماضي بمقترح إغلاق المقاهي ليلًا للبرلمان، فهناك من طالب بغلقها في تمام الساعة الثانية عشرًا، وآخرين يرون ضرورة غلقها في تمام الساعة الثامنة مساء، بسبب استنفاذ طاقة الشباب.