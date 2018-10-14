موسكو تفرج عن المعارض «نافالني» بعد اعتقاله شهرا ونصف

أفرجت السلطات الروسية، اليوم الأحد، عن المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، بعد قضائه شهراً ونصف معتقلاً؛ لإدانته بتهمتين متتاليتين بتنظيم تظاهرات معادية للكرملين.

وقال نافالني بعد خروجه من السجن، "شهدنا خلال الأيام الخمسين التي قضيتها في السجن، دليلاً جديداً على أن هذا النظام في تراجع تام"، في إشارة إلى ضلوع أجهزة المخابرات الروسية في قضايا محرجة في الخارج وفشل عملية إطلاق صاروخ سويوز.

وأضاف "إن كان أحد يعتقد أنه بإمكانهم بالاعتقالات أن يخيفوننا أو يوقفوننا، فمن الواضح أن هذا لن يحدث"، شاكراً جميع الذين ساندوه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتقل المعارض والمدون الواسع الشعبية البالغ من العمر 42 عاماً، مراراً منذ أن نظم مظاهرات ضخمة معارضة للكرملين وللفساد العام الماضي.

وحكم على "نافالني" في 28 أغسطس بالسجن ثلاثين يوماً، بتهمة تنظيم تظاهرة في يناير دعا خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 18 مارس.

واتهم السلطات بإيداعه السجن لمنعه من تنظيم مظاهرة في 9 سبتمبر احتجاجا على خطة للحكومة لرفع سن التقاعد جاءت بالتزامن مع انتخابات محلية. ورغم وجوده في السجن تظاهر آلاف الروس في أنحاء البلاد واعتقلت الشرطة أكثر من 100 منهم.

وفور خروجه من السجن في 24 سبتمبر بعد قضاء العقوبة، أوقف من جديد وحكم عليه بالسجن مجدداً عشرين يوماً بتهمة الدعوة إلى التظاهر ضد إصلاح النظام التقاعدي، وفي نهاية المطاف، أُقرّ هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد في روسيا خمس سنوات وأصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 3 أكتوبر.

ونظم "نافالني" في السنوات الأخيرة عدة مظاهرات في روسيا، وركز فى خطابه على مكافحة الفساد، حيث لاقت شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته الإلكترونية ومدوناته.