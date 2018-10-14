علق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أزمة فيروس الطماطم الذي أصاب بعض المحاصيل هذا العام، قائلًا إن الوزارة تولت الفحص الميداني، في الحقول المصابة، وأثبت الفحص الظاهري إصابة المحاصيل بفيروس تجعد الأوراق في الصنف المسمى «023f1»، بينما كانت هناك أصناف أخرى تبين عدم إصابتها بالمرض.

وأضاف «أبو ستيت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هذا الصنف المذكور يستورد من خلال شركة مصرية واحدة، تستورده من شركة فرنسية، موضحًا أن حوالي 190 مزارعًا هم إجمالي من تقدم بالشكاوى بخصوص هذا الشأن، بمساحات تصل إلى 2618 فدانًا بمناطق مختلفة.

وأردف أن البذور عادة تأتي من الخارج مصحوبة بشهادة تؤكد خلوها من الأمراض، لذلك فالمسؤولية تقع على عاتق الشركة المصدرة والمستوردة.

وذكر أن هذه المرة ليس الأولى التي يتم فيها استيراد هذا الصنف المصاب بالفيروس، الذي يعتبر مصاحبًا للبذور، ولكن ظهوره هذا العام يعني انكسار مقاومة الهجين أمام الفيروس.

واستطرد أنه من حق الفلاحين المتضررين، أن يتقدموا لطلب التعويض من الشركة المستوردة، بالطرق القانونية بناءً على التقرير الصادر من وزارة الزراعة، مردفًا: «دورنا كوزارة يتمثل في إثبات صحة شكوى المزارعين».