محافظ البحيرة يزور «الحميات» و«الصدر» بدمنهور لتفقد أحوال المرضى والخدمات

زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مستشفى حميات دمنهور، والتقى بعدد من المواطنين القادمين من مدن ومراكز المحافظة لإجراء الاختبار التأكيدي «pcr»، ومواصلة الإجراءات اللازمة لمن تثبت إيجابيته للمرض وصرف العلاج لهم على نفقة الدولة، وذلك منذ انطلاق المبادرة بالمحافظة في 1 أكتوبر 2018 حتى الآن، موجها بسرعة إنهاء إجراءات التحاليل وصرف العلاج لهم.

وتفقد المحافظ قسم العناية المركزة الجديد بالمستشفى بطاقة 12 سريرا، و4 أجهزة تنفس صناعي، و12 مونيتورا، و12 مضخة تحاليل، و12 سرنجة محاليل، و4 غرف عناية متوسطة، بلعت تكاليفه الإنشائية 3 ملايين جنيه، كما بلغت تجهيزات القسم 5 ملايين جنيه. من المقرر افتتاحه وتشغيله خلال أسبوعين.

وتفقد المحافظ وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفى والمعمل الخاص بالوحدة والتقى بالمواطنين واستمع منهم عن شكواهم ومطالبهم ووجه بسرعة حلها فورا وقام بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى التي تضم 16 ماكينة، منهم 3 ماكينات تحت الإصلاح، ويتردد على الوحدة 83 مريضا على مدار الأسبوع والوحدة تعمل على 3 شيفتات، وتبلغ طاقتها 5 أطباء و44 طاقم تمريض.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم وتشجيعهم على تفعيل المبادرة وإنجاحها للقضاء على المرض.

كما قام محافظ البحيرة بزيارة مفاجئة لمستشفى الصدر بدمنهور تفقد خلالها أقسام المستشفى، وقام بزيارة المرضى واطمئن على تقديم الرعاية الصحية الجيدة لهم وتوافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وتفقد اللواء عناية الصدر بالمستشفى التي تضم 17 سرير عناية مزودة بـ13 جهاز تنفس صناعي، و3 آسرة وحدة عناية مخفضة، كما تفقد معمل التحاليل بالمستشفى الذي يجري به جميع أنواع التحاليل، وذلك بعد ترميم المكان وتجهيزه كمعمل.

يذكر أن مستشفى الصدر بدمنهور تضم 160 سريرا في الأقسام الداخلية، وقسم للطوارئ، ومعمل وعلاج طبيعي وأسنان وتنظيم أسرة، وتبلغ قوة العمل بها 665 ما بين طبيب وإداري وممرض وعامل.

وشدد المحافظ على حسن معاملة المرضى وتقديم كافة التيسيرات الطبية لهم، موجها بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المستشفى ورفع كافة المخلفات والتراكمات الموجودة بنطاق المستشفى.