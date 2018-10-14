بدء الدراسة بالمدرسة الدولية الحكومية بالتجمع الخامس

بدأت الدراسة اليوم الأحد بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالقاهرة الجديدة (التجمع الخامس) والتى تعمل بنظام الـ iB، في مرحلة رياض الأطفال بإجمالى 150 طفلا فى المستويين الأول والثانى .

وافتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم المدرسة بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص وعبير إبراهيم مدير التعليم الخاص بالوزارة، فيما أقامت المدرسة حفل استقبال للأطفال، وتم تسليمهم الكتب.

وذكرت إدارة المدرسة أن اليوم الأول للدراسة عبارة عن يوم تعارف فى بدايته ثم عدة أنشطة رياضية ترفيهية للأطفال، لافتة إلى أنه سيتم عقد لقاء مع أولياء الأمور خلال الأيام المقبلة لتعريفهم بطبيعة الدراسة فى نظام البكالوريا الدولية كونها قائمة على الأبحاث وليست الدراسة بالشكل التقليدي.

حضر بدء العام الدراسي الدكتور أشرف لبنة مدير مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد والمهندس عمرو مختار رئيس مجلس إدارة مؤسسة جرين لاند التعليمية المؤسسة الراعية لمدرسة البكالوريا الدولية بالتجمع الخامس.