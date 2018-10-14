ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده بجانب السعودية: نرفض محاولات المساس بسيادة المملكة

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة؛ للتأكيد على وقوف مملكة البحرين مع السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.

وأضافت «الخارجية السعودية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن «ملك البحرين أكد لخادم الحرمين الشريفين رفض البحرين القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة السعودية، ووقوف البحرين صفًا واحدًا إلى جانب المملكة».

وأوضحت أن «الملك سلمان عبر عن شكره للملك حمد بن عيسى وللشعب البحريني الشقيق على مشاعرهم الأخوية الصادقة، وأكد أن السعودية ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وعلى حرصها على مواطنيها في كل مكان».

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأحد، رفض المملكة التام لأية تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة، مشددة أنه إذا تلقت أي إجراء فسترد عليه بإجراء أكبر.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد أعرب أمس السبت، عن شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.