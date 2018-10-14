مانشستر سيتي يكذب صحيفة إسبانية بشأن تصريحات رئيسه عن ميسي

نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التصريحات المنسوبة لرئيسه الإماراتي خلدون المبارك، الخاصة بحلمه بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

ونشر مانشستر سيتي بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، قال خلاله "ننفي بشكل قاطع التصريحات المنسوبة لرئيسنا والتي وجدت في موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية".

وأوضح البيان "لقد زيفت الصحيفة تصريحات الرئيس خلدون المبارك"، مؤكدة أنه قال إنه "كان يحلم بالتعاقد مع ميسي" فقط، لكن موندو ديبورتيفو أضافت تصريحات أخرى على لسانه.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مبارك صرح "طلبنا من جوارديولا التحدث إلى ميسي، عرضنا عليه 3 أضعاف الراتب الذي يحصل عليه في برشلونة، لكنه لم يقبل".

واختتم البيان: "لا يوجد فيديو يدعم مثل هذه التصريحات، وينفي مانشستر سيتي ذلك تمامًا، ويطلب من وسائل الإعلام ألا تكرر مثل هذا الأمر مرة أخرى".