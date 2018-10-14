الأهلي يدرس علاج علي معلول في ألمانيا

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، سفر المدافع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ، إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني لحصول اللاعب على جرعة تأهيلية مكثفة في ألمانيا على أمل العودة سريعاً إلى الملاعب والمشاركة في المباريات الرسمية ، خاصة وأن الأشعة التي اجراها على موضع الإصابة إلى جانب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أكدا غيابه لمدة ثلاثة أشهر وهي فترة كبيرة يأمل الجهاز الفني في تقليصها عن طريق سفره إلى ألمانيا ، ومن المنتظر ان يتم إتخاذ قرار نهائي في هذه الصدد خلال ساعات.