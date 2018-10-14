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تأجيل إعادة محاكمة 120 متهما في «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» لـ 11 نوفمبر

مصطفى المنشاوي
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 5:33 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 5:33 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لجلسة 11 نوفمبر المقبل؛ لمواصلة مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير.


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