قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الولادة القيصرية تعد السبب الرئيسي في نقص عدد الحضانات في مصر، موضحًا أن 90% من الأطفال التي تولد قيصري تحتاج إلى الحضانات مقارنة بـ10% فقط من الولادة الطبيعية.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن دخول الأطفال للحضانات مرتبط بنضوج الرئة قبل الولادة، ومتوسط بقاء الطفل في الحضانة من 7 إلى 12 يومًا، متابعًا: «ولادة الطفل القيصري قبل موعد ولادته الطبيعة يجعله في حاجة إلى تنفس صناعي حتى اكتمال الرئة والتنفس الطبيعي».



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم في فترة رئاسته الثانية بثلاثة قضايا وهي الصحة والتعليم وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى قرارات الرئيس «السيسي» في مجال الصحة توضح وضعها كأولوية أولى له.



وأكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستحدث نقلة نوعية في منظومة الصحة، مطالبًا بتوفير المزيد من حضانات الأطفال للقضاء على الأسعار الخيالية للحضانات في المستشفيات الخاصة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه أمس السبت، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، باستمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



