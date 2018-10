السعودية: نشكر الإدارة الأمريكية لعدم القفز إلى استنتاجات حول قضية «خاشقجي»

.كتبت الصفحة الرسمية تويتر، للسفارة السعودية، في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، تغريدة عبرت فيها عن احترامها للجميع، وشكرت الإدارة الأمريكية؛ لعدم قفزها على التحقيقات الجارية بقول أي استنتاجات حول أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت في التغريدة "مساعدة في توضيح البيان السعودي الصادر مؤخرا فإن المملكة العربية السعودية تقدر للجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية لامتناعها عن القفز إلى استنتاجات حول التحقيق الجاري".

To help clarify recently issued Saudi statement, the Kingdom of Saudi Arabia extends it appreciation to all, including the US administration, for refraining from jumping to conclusions on the ongoing investigation. https://t.co/AhcsVkn7Cy