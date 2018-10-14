نقيب الموسيقيين الأسبق يعود بفرقة «الجذور» إلى الأوبرا

أعلن الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق وقائد أوركسترا فرقة رضا عن عودة فرقته القديمة «الجذور» إلى فن الأوبرا بعرض جديد بعنوان «طرح البحر».

وقال الوسيمي اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من كتابة وتوزيع موسيقى أوبرا «طرح البحر» واختيار أعضاء جدد لفرقة الجذور من كل أنحاء مصر.

تدور أحداث أوبرا «طرح البحر» حول صياد يعيش ضمن مجتمع الصيادين في أحد المدن العربية الساحلية، وهي مكتوبة بالكامل بلغة بسيطة، بحسب الوسيمي الذي يؤكد أن الأوبرا بمفهومها العالمي هي عمل درامي غنائي متكامل يعتمد على الموسيقى والغناء وتشمل أغانيها الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنغم والغناء الجماعي بمصاحبة الأوركسترا كاملة.

واختتم الوسيمي حديثه بأن الحوار بالغناء بطبقاته ومجموعاته المختلفة يسهل وصول الفكرة إلى المشاهد بجانب تأثير رقص الباليه والديكور والتمثيل الصامت والإضاءة وجميع عناصر الإخراج المسرحي والمزج بينها.

أوبرا طرح البحر من إخراج الدكتور عبد الله سعد وأشعار أحمد حداد، ويقود الأوركسترا والكورال الدكتور أسامة علي.