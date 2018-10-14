ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار في تجمع انتخابي بأفغانستان إلى 22 قتيلا

قال مسؤول، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا بشمال أفغانستان، أمس السبت، ارتفع إلى 22 قتيلا.

وقال محمد جاواد حجري المتحدث باسم حاكم إقليم تخار، اليوم، إن 36 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة روستاك، وذلك قبل أسبوع من إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن من بين القتلى رجل شرطة، كما أصيب 3 آخرون.

وكان المسؤولون قد قالوا، أمس السبت، إن حصيلة القتلى بلغت 15 قتيلا، بالإضافة إلى 33 مصابا.

وكان قد تم زرع القنبلة في دراجة بخارية، وانفجرت أثناء استعداد المرشحة نظيفة يوسيفي بيج لإلقاء كلمة لمؤيديها.

وقال عزام افضال العضو بمجلس الإقليم، إن المرشحة نجت من الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، مع ذلك توعدت حركة «طالبان» بفعل كل ما في وسعها لتخريب الانتخابات المقررة السبت المقبلة.

وهذا ثالث هجوم من نوعه يقع خلال فترة وجيزة. وكان تفجير انتحاري قد وقع يوم الثلاثاء الماضي واستهدف تجمعا انتخابيا بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.