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عمدة باريس: سنوفر المأوى والطعام للمشردين خلال أشهر الشتاء

باريس - د ب أ:
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 1:47 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 1:47 م

أعلنت عمدة باريس آن إيدالجو، في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد، عن أن المدينة ستوفر مأوى وطعام لسكانها من المشردين، وذلك بجميع قاعات بلدية باريس، خلال فصل الشتاء.

وقالت «إيدالجو»، لصحيفة «جورنال دي ديمانش» الأسبوعية، إنه بحلول أواخر شهر نوفمبر المقبل، سيتم تجهيز قاعتين داخل مقر بلدية باريس «أوتيل دو فيل»، في الدائرة الرابعة، لكي تصلح لاستضافة ومبيت حوالي 100 من المشردين، في مساحة تزيد على 750 مترا مربعا. كما سيتم توفير الغذاء أيضا.

وأضافت «إيدالجو»، عضو الحزب الاشتراكي، أن ثمة مجالس بلدية أخرى في العاصمة الفرنسية، ستقوم بترتيبات مماثلة خلال أشهر الشتاء.


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