ألمانيا تساهم في ميزانية «الصحة العالمية» بـ115مليون يورو

صرح متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأحد، أن الوزارة ستحول لمنظمة الصحة العالمية 115 مليون يورو مساهمة طوعية من ميزانيتها.

فضلا عن ذلك سيكون هناك أيضا الإسهامات الإلزامية التي يتم قياسها بناء على القوة الاقتصادية لكل دولة بالاضافة إلى مدفوعات طوعية أخرى بحسب ما ذكره المتحدث باسم الصحة.

وأوضح المتحدث أنه يتم توفير 20 % من ميزانية منظمة الصحة العالمية من مساهمات الأعضاء أما الـ 80 المتبقية فتأتي من المساهمات الطوعية، وأشار إلى مدفوعات أخرى لافتا إلى أن ألمانيا تندرج ضمن أكبر المساهمين الملزمين.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الألمانية برلين تحتضن قمة الصحة العالمية التي تنطلق اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان لصحيفة «تاجس شبيجل» إن الأمر يتعلق بتعزيز المنظمة باستمرار «كي يمكنها تنفيذ دورها المهم في مكافحة المخاطر الصحية العالمية على نحو أفضل» موضحا أنه يندرج ضمن ذلك وقف انتشار الأمراض المعدية مثل الانتشار الأخير لوباء إيبولا في الكونغو وكذلك تطوير إدارة الأزمات العالمية.

ومن جانبها أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أهمية منظمة الصحة العالمية وقالت في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت أمس السبت إنه «لا يمكن لألمانيا وحدها مطلقا تحقيق تطوير أدوية جديدة في ظل وجود مقاومات المضادات الحيوية».