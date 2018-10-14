وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «أكثر من سابقاتها حقدا وعداء لإيران».

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه اتهامه للإدارة الأمريكية بالسعي للإطاحة بالنظام الإيراني.

وقال: «لقد بدأوا مخططهم بالحرب النفسية، ثم الحرب الاقتصادية، وهدفهم الثالث النيل من فاعلية النظام لتحقيق هدفهم النهائي وهو الإطاحة بالنظام». ودعا إلى التمسك بالوحدة والتلاحم من أجل تجاوز كل هذه الأمور.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية على وقع العقوبات التي فرضتها والأخرى التى تعتزم الولايات المتحدة فرضها على البلاد.

وكانت الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، انسحبت في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق الذي جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين القوى الدولية، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، من جهة أخرى.