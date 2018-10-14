«التعليم الفني»: نعمل على مواكبة متطلبات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد مجاهد، نئب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن التعليم الفني هو الركيزة الأولى لإحداث نهضة اقتصادية، لتلبية احتياجات المستثمرين من الفنيين المؤهلين، متابعًا: «لدينا ثورة بشرية، ولا بد أن نستغل هذا العنصر البشري لتعزيز ثروات البلاد الاقتصادية، وبالتالي القضاء على البطالة».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «extra news»، مساء الأحد، أن الوزارة تقوم حاليًا بمواكبة متطلبات الدولة في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المدارس الجديدة المتخصصة في الطاقة المتجددة.

وذكر أن هناك حوالي 11 مدرسة حاليًا في مصر، تقدم تخصصات الطاقة المتجددة، لافتًا كذلك إلى إنشاء مركزين للتميز في الطاقة الجديدة والمتجدددة، بمساعدة إحدى الدول الأوروبية، خلال السنوات المقبلة.

وأردف أن التعليم الفني يشهد حاليًا عملية تطوير شاملة، مناظرة لما يحدث في التعليم العام، معقبًا: «نهدف إلى خلق تعليم محوره الطالب بشكل أساسي عن طريق تنمية مهاراته الذاتية في البحث عن المعلومة».