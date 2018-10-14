المتحدث العسكري: جاري استكمال إنشاء 53 مشروعا تعليميا في سيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه في إطار تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عددًا من المشروعات في المجال التعليمي لخدمة أهالي سيناء، جاري إنشاء 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية في سيناء.



وأوضح المتحدث العسكري، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 45 مشروعًا تعليميًا من المُكلف إلى القوات المسلحة تنفيذها، وجاري استكمال المشروعات الـ8 المتبقية.



وأضاف أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بإنجاز مشروعات في مختلف المجالات ومنها التنمية الصناعية، الزراعة، توصيل مياه الشرب، الصرف الصحي، الطاقة، الثقافة، الرياضة، والترفيه الاجتماعي، لأهالي سيناء.