الجندي يتوج بثاني ذهبية لمصر في أولمبياد الشباب

توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية الثانية لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تًقام في الأرجنتين حتى 18 من أكتوبر الجاري.

وحصل الجندي على الميدالية الذهبية بعد احتلاله المركز الأول في منافسات الرجال للخماسي الحديث بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والنقاط الإضافية للسلاح والليزر رن.

ورفعت بعثة مصر رصيده حتى الأن إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.

بينما توج الروسي إيجور جروماديسكي بالميدالية الفضية ، والأوكراني يفين زيبوروف بالميدالية البرونزية، ليحصد لاعب مصر ثاني ميدالية ذهبية للفراعنة في البطولة.

ودخل الجندي التاريخ بعد أن أحرز ثاني ميدالية لمصر في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث.

وكانت سلمى أيمن عبد المقصود قد توجت بذهبية السيدات أمس الأحد لتدخل التاريخ بعد أن حصدت أول ميدالية مصرية في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث وهي أيضا أول ميدالية ذهبية في هذه الدورة. تابع التفاصيل

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.