جابر نصار: يمكن للدولة الاستفادة من الدروس الخصوصية في تطوير التعليم

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إنه يجب أن تتعامل الدولة مع مشكلة الدروس الخصوصية بشكل واقعي، معقبًا: «يمكن اعتبار الدروس الخصوصية مثل الإعارة».



وأضاف في برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس السبت، أن الدولة لا تحصل على أي ضرائب من المراكز التي تنظم الدروس الخصوصية، وحصيلة هذه الدروس 20 مليار جنيه سنويًا، يمكن توجيههم للمنظومة التعليمية.



وتابع: «يمكن للمدرسة منح المدرسين تراخيص لإعطاء دروس خصوصية في مقابل أن يخصم 50 % من راتبه تحول إلى المدرس الذي يلتزم بالعمل المدرسي فقط»، لافتًا إلى إمكانية حصول الدولة على ضرائب ضخمة من مراكز الدروس الخصوصية؛ لتطوير العملية التعليمية.



وأوضح أن ظاهرة الدروس الخصوصية هي حالة نفسية لدى الطلاب، معقبًا: «الطلاب وأولياء الأمور يعتقدوا أنهم لن يتفوقوا إلا بالدروس الخصوصية».



