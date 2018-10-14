«تنمية المشروعات» يوضح التسهيلات المقدمة لتحويل محال الدواجن الحية إلى مجمدة

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه حتى الآن لم يتم تفعيل قانون تنظيم بيع وتداول الطيور والدواجن الحية، متابعة أنه سيتم طرح برامج تمويلية لتحويل نشاط محال الدواجن من الذبح الحي إلى بيعها مُجمدة أو مُبردة.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن الجهاز سيضع برنامج تمويلي لتطبيقه بالتزامن مع البرنامج الذي ستعلنه وزارة الزراعة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق هذا القانون بحسم.



وأوضحت: «سيتم طرح قروض ميسرة لكل من يريد تحويل نشاطه من الذبح الحي إلى بيعها مجمدة أو مبردة، بالتزامن مع برنامج الوزارة الزمني والمكاني والمحافظات التي ستبدأ الوزارة في تفعيل القانون بها»، مؤكدة أن توفير فرصة عمل والحفاظ عليها هو محل اهتمام الجهاز الأول والأخير.



وذكرت أن الجهاز طرح برنامجًا لتحويل نشاط محال الدواجن الحية إلى بيعها مجمدة لكن نظرًا لعدم تفعيل القانون بحسم لم تكتمل المنظومة، مستطردة أن تلك التجربة تم خوضها من قبل عقب إصدار القانون في 2009، لكن النتيجة لم تكن إيجابية.



وتابعت أن ثقافة المواطن الاستهلاكية ستتغير حينما لا يجد سوى الدواجن المجمدة، مشيرة إلى ضرورة احترام توجه الدولة.



وأعلنت وزارة الزراعة، عن عزمها تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، الذي كان مفعلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور، كما أصدرت قرارًا بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة.



