نائب وزير الخارجية الأمريكي يعلن دعم بلاده للحكومة العراقية المقبلة

أعرب نائب وزيرالخارجية الأمريكي جون سيلفان ، اليوم الأحد ، عن دعم بلاده للحكومة العراقية المقبلة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سيلفان اليوم مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي حيث هنأه بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة .. مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وللحكومة المقبلة في جميع المجالات.

وذكرت قناة (الإخبارية العراقية) أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع في العراق والمنطقة وأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الإعمار بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب.