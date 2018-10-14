المتحدث العسكري: أجرينا 17 تدريبا عسكريا مشتركا منذ بدء العملية الشاملة

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه منذ بدء العملية الشاملة «سيناء 2018»، وحتى الآن أجريت القوات المسلحة المصرية 17 تدريبًا عسكريا مشتركًا مع دول أخرى.



وأوضح المتحدث العسكري، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أنه تم تنفيذ 4 تدريبات عسكرية مشتركة مع الجانب الفرنسي، و4 تدريبات مع قبرص واليونان وبريطانيا وإسبانيا وأمريكا، و3 تدريبات مع السعودية والإمارات والبحرين.



وأشار إلى إجراء 5 تدريبات عابرة للبحر المتوسط والبحر الأحمر، إضافة إلى مناورات «النجم الساطع»، التي اشتركت فيها 8 دول بالقوات الخاصة والجوية والبحرية.



وأوضح أن التدريبات المشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدراتها على تنفيذ أي مهام مُكلفة بها سواء نمطية أو غير نمطية على مسارح عمليات مختلفة لتأمين الأهداف الحيوية أو مواجهة أي تهديدات أمنية ولاسيما الإرهاب.