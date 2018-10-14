«الأوقاف»: منحة مالية شهرية لـ500 طالب وافد

قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، صرف منحة مالية شهرية قدرها خمسمائة جنيه لعدد 500 طالب من الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

قال الدكتور أحمد علي عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار يأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، ورعاية الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وإسهامًا في تحمل أعباء الطلاب الدراسية، وذلك طوال فترة الدراسة، مشيرًا إلى اهتمام المجلس بالطلاب والطالبات الدارسين بالأزهر وتوفير الرعاية لهم.